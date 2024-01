Il Dott Alì | anticipazioni 27 gennaio | pene d’amore per Alì

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) IlAlì,27: Alì si è ripreso dall’incidente, ma ha un altro problema…C’entra Nazli! IlAlì,27: Alì sente che qualcosa non va e… Alì sta facendo colazione e si stupisce di non sentire nessun sapore. Telefona ad Adil per condividere la propria preoccupazione e gli dice che non vede neppure alcun colore e che tutto attorno a lui gli sembra “brutto e cattivo”. Sta benissimo, eppure si sente così. Adil gli risponde che ciò che gli sta capitando, c’entra con le sue emozioni: pensa che abbia a che fare con Nazli! Il ragazzo nega, ma il suo padrino gli dice di andare a trovarlo, qualora ne avesse bisogno. Alì rifiuta, tuttavia sembra ripensarci un attimo dopo. Fa per uscire di casa, ma sulla porta si trova faccia a faccia con Nazli, che è ...