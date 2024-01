Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento in età adulta e l’importanza di una specifica diagnosi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si stima che in Italia ogni anno 300.000 studenti si affaccino al mondo del lavoro e che circa il 4% di essi abbiano un(DSA). Nonostante il tema sia ad oggi molto noto, ci sono tuttora molti adulti e giovani adulti che, pur sperimentando quotidianamente fatiche legate alla capacità di leggere, scrivere e/o fare calcoli in modo rapido e/o corretto, non hanno mai ricevuto una. Perché parlare di DSA in età? La dislessia, così come gli altri DSA, in etànon scompare e può costituire un problema che può limitare le capacità nel percorso scolastico o accademico o nella carriera lavorativa. Le Linee Guida del 2011 ricordano, infatti, come “nonostante nel corso dell’età evolutiva si verifichino processi di ...