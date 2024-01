Il Como sogna in grande | non solo Strefezza | contatti per Lazovic

Il Como, protagonista di una splendida annata in Serie B (attualmente 2° in solitaria), vuole sfruttare al massimo la finestra di mercato invernale, reclutando.Il Como sogna in grande e vuole un rinforzo importante per il proprio attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club lombardo è infatti ...Il Como punta in alto e pensa a Strefezza del Lecce. Al momento, però, l'esterno non vorrebbe scendere in Serie B ...