Il Catechismo 4 0 | secondo Papa Francesco

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ci sono messaggi che non possono arrivare alle nuove generazioni attraverso strumenti desueti e tradizionali. Lo sa beneche in più occasioni si è rivolto ai giovani utilizzando metafore dei comportamenti che contraddistinguono le loro vite quotidiane. Riferimenti all’utilizzo (a volte abuso) delle piattaforme di social newtwork, ma anche all’uso di smartphone. La società perennemente connessa e il futuro – rappresentato dallo sviluppo di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale – dell’umanità passa inevitabilmente dalle nuove tecnologie. Per questo motivo, il Pontefice si è rivolto a chi rappresenta il domani parlando di un4.0. LEGGI ANCHE > Play2000, in ogni luogo: negli store arriva l’app di Tv2000 Nella “Lettera diai giovani” che introduce la ...

sacramenti e catechesi) secondo il rito romano antico. Un passo, come ci aveva spiegato il promotore dell’unica messa tridentina nel Sopraceneri Cesare Scolari – e come tra l’altro indicato sul sito ...Questo catechismo non è accomodante ... non solo di rispondere alla domanda “Cosa farebbe Cristo al mio posto”, ma di decidere e di agire secondo quella risposta. È un po’ la stessa cosa che accade ...Un album di figurine dedicato alle sante e ai santi. L'iniziativa della parrocchia di San Paolo apostolo di Frosinone è un originale e simpatico strumento per trasmettere ...