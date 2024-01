Il caso Capristo e il collasso della repubblica dei pm

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il tribunale di Potenza ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione per tentata induzione indebita e falso ideologico Carlo Maria. Il nome forse non dirà molto, ma d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La parabola dell'ex capo della procura di Trani, appena condannato in primo grado, sempre promosso in una carriera costellata da disastri, incarna chiaramente le disfunzioni della giustizia italiana e ...La sezione penale del Tribunale di Potenza ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione (pena sospesa), e al pagamento delle spese processuali, l'ex procuratore capo di Trani (Bat) e di Taranto C ...Carlo Maria Capristo, ex procuratore capo di Trani (Bat) e di Taranto, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione (pena sospesa), e al pagamento delle spese processuali, ...