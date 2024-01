Il Carnevale Kinder porta il divertimento in tutta Italia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ilrappresenta un'occasione di gioia tra genitori e figli evuole accompagnare grandi e piccini nei festeggiamentindo loro unitinerante per l', dove potranno scoprire un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà: la Pentolaccia.Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l'atmosfera di festa caratteristica dele, con la Pentolaccia, i bambini potranno divertirsi, giocare in compagnia e gustare le specialità.Per celebrare al meglio questa ricorrenza, si offrirà al pubblico il massimo delgrazie a uno specialeitinerante che ...

Ventinove le opere allegoriche che sfileranno sui viali a Mare dal 3 al 24 febbraio, la presentazione a Milano. Il Premio Ondina alla giornalista Marianna Aprile ...Fano, la comunità marchigiana scalda i motori per il periodo più festoso in città, in cui il quotidiano lascia il posto all’ilarità ...Quando ha visto i poliziotti si è subito innervosito, un atteggiamento che non è passato inosservato. Così, durante la perquisizione, si è scoperto che quel ragazzo incensurato era un venditore ambula ...