Il Carnevale Kinder porta il divertimento in tutta Italia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ilrappresenta un’occasione di gioia tra genitori e figli evuole accompagnare grandi e piccini nei festeggiamentindo loro unitinerante per l’, dove potranno scoprire un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà: la Pentolaccia.Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l’atmosfera di festa caratteristica dele, con la Pentolaccia, i bambini potranno divertirsi, giocare in compagnia e gustare le specialità.Per celebrare al meglio questa ricorrenza, si offrirà al pubblico il massimo delgrazie a uno specialeitinerante ...

ROMA - Il Carnevale rappresenta un'occasione di gioia tra genitori e figli e Kinder vuole accompagnare grandi e piccini nei festeggiamenti portando loro un Carnevale itinerante per l'Italia, dove ...ROMA (ITALPRESS) - "Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sè arbitraria, in quanto la regolazione della ...ROMA (ITALPRESS) – Da qualche giorno a Bologna è partita ufficialmente l’attuazione del progetto “Città 30” che impone un limite di velocità di 30km/h in gran parte della città. Oltre al capoluogo ...