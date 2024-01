Il Carnevale delle Isole Canarie | ecco cosa vedere

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le maschere, la vivacità e il divertimento sono il fattore comune per un concentrato di buon umore da portarsi a casa dopo il viaggio Dal bianco candido della Fiesta de los Indianos all’arcobaleno del Drag Queen Gala, dagli ironici veicoli che sfilano per mare e per terra a Fuerteventura ai “terrificanti” carneros di El Hierro: ilè un mix di eventi folcloristici e movida che coinvolge tutti al ritmo della musica latina nella sua versione locale, la batucada. Tenerife, Gran Canaria e La Palma guidano con gli appuntamenti più noti, ma tutte leorganizzano feste calorose dove il divertimento è assicurato.di Tenerife (fino al 18 febbraio 2024) Ildi Santa Cruz de Tenerife è considerato uno dei più vivaci al mondo. ...