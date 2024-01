Il Capodanno Lunare 2024 – Long Nian di Dao Chinese restaurant a Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si apre sotto il segno del Drago Verde di Legno il nuovo annocinese, che prenderà il via il 10 febbraio. Quinto animale dello zodiaco cinese, il Drago, nello specifico quello di legno verde, è associato alla terra ed è simbolo di energia, forza ma anche fortuna, positività e rinascita. Senza dubbio il(?? CHÚX? ) è una delle feste tradizionali più sentite, e attese in tutta la Cina. I festeggiamenti iniziano già il giorno prima, la vigilia di, e si protraggono per quindici giorni. Anche quest’anno il ristorante cinese Dao Restaurant di Jianguo Shu organizza una cena speciale la sera di venerdì 9 febbraio. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno lo chef Xue Deng, di origine cantonese, realizzerà un menu con le specialità della tradizione del suo ...