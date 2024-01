Il calciomercato è sempre più povero | la finestra di gennaio si può tagliare

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il colpo più importante lo ha messo a segno il Genoa. Vendendo. E incassando 25 milioni di euro più bonus futuri per il difensore Rade Dragusin che si era messo in luce con un mezzo campionato di alto livello, finendo nel mirino di diverse big. Il Verona ha venduto invece tutto quello che poteva e forse anche oltre, se è vero che la squadra di Baroni è invischiata mani e piedi nellalotta per non retrocedere ma ha lasciato partire Doig, Hien, Faraoni, Ngonge, Terracciano e Hongla per raccattare milioni necessari all'equilibrio societario. Se poi arriverà la salvezza, meglio. Altrimenti si riparte dalla B con un nuovo ciclo. A parte queste due storie, la sessione invernale delha riservato emozioni quasi solo al Napoli che De Laurentiis ha deciso di ricostruire dopo il fallimento con Garcia. Gli altri si sono mossi poco o nulla, nel rispetto del principio ...

Calciomercato Roma , problemi per l’acquisto del bomber Guirassy : il prezzo complica la trattativa per i giallorossi Anche la Roma sulle tracce di ... (calcionews24)

Lui è lo stakanovista della Serie A: gioca sempre, nessuno come lui (Ansa – Calciomercato.it) C’è una speciale classifica per i giocatori di Serie A che ne certifica l’importanza all’interno delle ...Gianluca Rocchi (LaPresse) – Calciomercato.it La direzione di Rapuano in Napoli-Inter di Supercoppa non è stata affatto gradita ai vertici dell’AIA. Quello di Riyad è solo l’ultimo arbitraggio che ha ...Mattia Aramu resta un obiettivo di calciomercato della Sampdoria. Come riportato dall’edizione genovese de La Repubblica il trequartista del Genoa, in prestito al Bari sarebbe sempre nel mirino del ...