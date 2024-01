Il bimbo francese che ha vissuto da solo per due anni | abbandonato dalla mamma A scuola aveva ottimi voti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Angouleme, 24 gennaio 2024 – Una storia di disagio famigliare e negligenza che vieneFrancia: un bambino di 9hada, continuando ad andare a, ottenendo buonie facendosi aiutare occasionalmente dagli inconsapevoli vicini di casa, dopo che lal’abitazione per andare a vivere con la compagna a 5 chilometri di distanza. Il fatto si è protratto dal 2020 al 2022, ed è accaduto in un condominio popolare di Nersac, nei pressi di Angouleme, nella nuova Aquitania. La donna, di 39, è stata condannata la scorsa settimana a 18 mesi di carcere, di cui 6 di sorveglianza elettronica. Il padre, che vive in un’altra città, non è stato invece incriminato di nulla. Stando ...

In Francia un bambino di 9 anni è stato abbandonato dalla madre per 24 mesi in una casa senza elettricità o riscaldamento ...La sopravvivenza incredibile di un bambino francese che ha vissuto in casa da solo dopo l'abbandono della madre.