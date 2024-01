Il Betis negozia la sua firma

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In Spagna non si parla d’altro: Esta temporada, el Realmeditaba dar un zarpazo al ‘top 6’ de LaLiga EA Sports con la llegada de nombres como Isco o Ayoze Pérez. Para el infortunio de los de Maunel Pellegrini, la historia dista de ser tal, anclados a una novena posición que resulta poco premio para las expectativas generadas. Por tanto, la directiva bética apuntará al mercado invernal para tratar de estructurar de nuevo a los suyos de cara al resto de temporada. Y un nombre está apuntado con mayúscula y subrayado: Pablo Fornals. El mediapunta del West Ham está en su último año de contrato con los ‘Hammers’ y no ha oficializado movimiento alguno de renovación. Los sevillanos, acorde a la información de ‘PTV Sevilla’, ya se encuentran en conversaciones para la vuelta de Fornals a LaLiga. De 2015 a 2019, el futbolista de 27 años militó en las filas del Málaga y ...