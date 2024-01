“Ieri | Oggi | Domani” | l’iconica Trattoria Pizzeria di Pasquale Casillo | tra sapori e storia

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 ... (sportface)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato (corriere)

Lo sfogo di Monia La Ferrera dopo la puntata del Grande Fratello. Nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, martedì 23 gennaio 2024, c'è stato un confronto tra Monia La ...Nel comunicato Pacifici attacca duramente le accuse rivolte al sistema arbitrale dal servizio: "L’associazione italiana arbitri ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma ...In occasione di un nuovo appuntamento di "Tutti i colori dello sport", ieri il Milanha voluto celebrare la Giornata Internazionale dell'Educazione. All'evento era presente come testimonial anche Yunus ...