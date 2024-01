Iea | ' nel 2026 metà elettricità da rinnovabili e nucleare'

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le fonti di energia a basse emissioni, cioè, copriranno circadella produzione elettrica mondiale nel, contro meno del 40% nel 2023. E' la previsione che fa la Iea, l'Agenzia internazionale per l'energia (organismo dell'Ocse), nel suo rapporto "Electricity 2024". Lecopriranno più di un terzo della produzione totale diall'inizio del 2025, superando il carbone. Nel 2025, anche la produzione delè previsto che raggiunga un livello globale mai visto, con la produzione francese che sale, molti impianti in Giappone che tornano in rete e nuovi reattori che cominciano le operazioni commerciali in molti mercati, compresi Cina, India, Corea ed Europa. Quando la quota dei combustibili fossili nella produzione ...