I “rapinatori mascherati” accusati di tre colpi in banca per 177mila euro di bottino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Perugia, 24 gennaio 2024 – Sono considerati gli autori di tre rapine incompiute in Umbria (con untotale di circa) tre campani arrestati in un'indagine della squadra mobile di Perugia. A loro carico è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo umbro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso anno due dei tre soggetti, utilizzando auto con targhe fittizie o clonate e travisati con maschere di gomma, hanno messo a segno una rapina a Bastia Umbra il 26 luglio 2023 e un'altra a Pantalla di Todi il 2 ottobre 2023, sottraendo complessivamente oltre 132 mila. Oltre al reato di rapina è stato contestato loro anche il sequestro di persona per aver utilizzato delle fascette in plastica per immobilizzare i dipendenti e ...