I pronostici di mercoledì 24 gennaio | Coppa d’Africa | League Cup e non solo

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Idi24Cup ed’Asia, in campo puredel Re, Super Lig e recuperi in Eredivisie e Bundesliga. Si chiude oggi con le ultime quattro partite la fase a gironi della: si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni gironi più le quattro migliori terze classificate. Vittorie alla portata per Mali, Repubblica Democratica del Congo e Marocco rispettivamente contro Namibia, Tanzania e Zambia. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp (Lapresse) – IlVeggente.itCi sono dei recuperi di Bundesliga ed Eredivisie in cui i gol non dovrebbero mancare: Bayern Monaco-Union Berlino ed Almere City-Fortuna Sittard.altre ...