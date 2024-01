I nuovi mestieri della transizione elettrica Cosa cambia nelle aziende

La nuova Galleria Alberto Sordi di Roma rinnovata e che riapre ... in Italy e le lezioni inizieranno in autunno in modo da formare i giovani alle arti e ai mestieri che hanno contraddistinto l’Italia ...Rimini, 22 gennaio 2024 - Il campione italiano di pasticceria seniores e il miglior barista italiano. Ma anche l’Italia campione del mondo di gelato. Il Sigep non è solo business, è anche competizione ...Vincenzo Riganti, Federico Baita e Isabella Farini hanno preso possesso del ruolo nella mattinata del 22 gennaio durante una breve cerimonia guidata dal presidente del tribunale: «La vostra coscienza ...