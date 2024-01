I numeri dei bancari Un quarto dei 18 573 in Toscana lavora a Siena

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un plebiscito di consensi, il 99,8% dei sì, per l’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro deivotata a. Grande affluenza da parte ditrici etori per l’assemblea presieduta dal coordinatore provinciale Fabi, Paolo Cerrone, e dal segretario nazionale Elisabetta Mercaldo, che hanno illustrato le linee guida e i tratti più salienti del testo sottoscritto dai sindacati. "L’accordo raggiunto il 23 novembre – ha detto Mercaldo – è di grande valenza. Abbiamo ottenuto un riconoscimento economico importante, non solo per il lavoro dei colleghi che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati economici delle banche, ma anche per recuperare quella quota di inflazione che ha pesato sulle famiglie. Il testo contiene tutele normative che vanno nella direzione di una maggior garanzia per ...