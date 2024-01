I musei fanno il pieno di visitatori e incassano 1 | 2 milioni di euro

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Il 2023 è stato un anno record per ingressi a mostre e, e ha registrato un importante ritorno al cinema e a teatro". A tirare le somme degli Istituti culturali è il segretario di Stato Andrea Belluzzi, insieme al direttore Paolo Rondelli e ai responsabili dei tre settori: Vito Testaj per teatri e cinema, Mario Marchioni pere monumenti, Lucia Cecchetti per biblioteca e archivio di Stato. "I dati dei cinema sono incoraggianti – spiega Testaj – Abbiamo registrato una crescita del 49% degli ingressi rispetto all’anno scorso". Poi il teatro. San Marino ha presentato nel 2023 ben 37 spettacoli, lavorando contemporaneamente a progetti con le scuole e a laboratori creativi aperti al pubblico. Sono complessivamente 200 i carnet e gli abbonamenti venduti per la stagione teatrale. I dati più roboanti sono sicuramente quelli dei ...