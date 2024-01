I musei custodiscono storie di vita Il progetto ’La cultura rende giovani’

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Il lavoro portato avanti in questi anni mostra una fondazione in movimento". Lo ha sottolineato il presidente della Provincia, David Bussagli, in occasione dell’incontro per la chiusura delle celebrazioni dei vent’anni della FondazioneSenesi. "Questi– ha aggiunto Bussagli –il racconto dei nostri luoghi e della nostra comunità. È un lavoro per i cittadini. Un lavoro che ha bisogno di essere costantemente aggiornato". Lo sguardo cambia subito direzione e guarda al futuro. È di questi giorni la notizia del finanziamento ottenuto sul‘La, che vede FMS tra le dieci realtà italiane premiate su 250 candidature nel bando promosso da Cassa Depositi e Prestiti. L’obiettivo, avviato con un...