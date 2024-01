I maestri amici | i figli alle scuole calcio e il trauma del crociato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mioo non è Maradona. Conosco molte persone non Maradona, alcune lo sanno, altre no, altre ancora lo sanno ma i loro genitori no, altri genitori lo sanno ma ino. Non è una colpa non essere Maradona, ma quello che posso dire è che la più grave tragedia che possa capitare a un adulto è quella di scoprire di non essere Maradona. Spesso, tra l’altro, lo scopre su X. Un giorno ti svegli, succede qualcosa o anche niente, e capisci di essere irrilevante, vuoi buttarti dal balcone ma abiti al pianterreno in un bilocale che ti hanno comprato i tuoi genitori. Quindi, mioo ha iniziato la scuola, e non è Maradona. Mi dicevano guarda che la scuolaè ambiente tossico, ma io pensavo fosse come tutte le altre volte quando si usa la parola “tossico”, cioè il Betty Ford per la gente che ...