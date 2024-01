I “Gagliardetti d’Italia” | il Siena

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il gagliardetto di un club toscano: ilil calcio nasce con fini puramente ludici nel 1904 quando venne fondata la Società Studio e Divertimento che, fino al 1908, partecipa esclusivamente a tornei non ufficiali. Nel 1908 si costituisce la Società Sportiva Robur che inizierà le proprie attività riuscendo a partecipare, in seguito, a nove campionati di serie A. Negli anni Cinquanta ierano a strisce verticali bianche e nere e riportavano lo scudetto tricolore simbolo del titolo di Campionidi IV Serie. Il gagliardetto delnegli anni ’70 Anni ’80 La palatura bianconera con l’iscrizione, in lettere color oro, della denominazione societaria rimane fino agli anni Settanta. Negli anni Ottanta e nei primi novanta i...