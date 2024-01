I Fantastici 5 stasera su Canale 5 | trama | cast e clip esclusive della fiction con Raoul Bova

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)24 gennaio su5 va in onda I5, laconnei panni di un allenatore di campioni paralimpici. Tornamercoledì 24 gennaio 2024, in prima serata su5 la5 conallenatore di campioni paralmpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate che ci terranno compagnia per quattro settimane. Ecco cosa c'è da sapere sulla serie:. I5:Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per ...

Va in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata de "I Fantastici 5", la nuova serie tv con Raoul Bova che racconta l'attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di ...Il film di Caroline Link è tratto dal romanzo per ragazzi della scrittrice Judith Kerr. Berlino, 1933: Anna ha 9 anni, il fratello Max 12, quando con l’ascesa al potere di Hitler sono costretti a ...Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua famiglia, ma le cose non sono andate come si aspettava. Francesco e la moglie ...