I Fantastici 5 | anticipazioni terza puntata di martedì 30 gennaio 2024

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I5 Quattro serate per I5. La serie, che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici, è in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5 dal 17. Ecco quello che accadrà,dopo, nelle nostre. Elia cerca la madre naturale ma… S1 E3 - Riccardo cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei. I ragazzi però sono troppo presi dai loro problemi. Elia cerca la madre naturale, che però si sottrae al confronto: il ragazzo cerca un sostegno in Giorgia, che però è in difficoltà perchè teme di ferire sua sorella. Laura è sconvolta per l’esito del processo al ragazzo che ha provocato il suo ...