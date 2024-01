Hockey su pista I posticipi di A1 e la Wse Forte giovedì in Spagna

Un momento di pausa ideale per guardare avanti e sistemare il calendario del 2024. L’ Hockey pista Italia no si è formalmente fermato, ma la volontà è ... (oasport)

Nel lungo fine settimana appena andato in archivio, l’ Hockey pista italiano ha mandato in archivio tante partite su vari fronti: quello nazionale ... (oasport)

I Flying Donkeys conquistano tre punti importantissimi in Campionato, dopo l’uscita dalla Coppa Italia alle semifinali (vantaggio di tre goal a gettato ...Oltre 50 giorni di apertura della nuova pista di pattinaggio su ghiaccio a Verbania Pallanza. Buon successo di partecipazione.Giornata molto positiva per l’hockey reggiano che, dopo la sconfitta della Sasco in A femminile a Matera, ottiene tre vittorie... Giornata molto positiva per l’hockey reggiano che, dopo la sconfitta ...