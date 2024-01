“Ho una comunicazione sul programma” Grande Fratello | Signorini informa sulla decisione Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)2023, arriva la. Ildi successo di Alfonso, come forse è noto ai più, aveva messo in calendario un doppio appuntamento con il ritorno anche del giovedì. Nel giro di poco tempo, sui social, alcuni utenti hanno ben presto fatto sentire la propria voce. Poi nelle ultime ore, ladegli autori della trasmissione. Tutti i dettagli della vicenda.e Doc 3, è sfida? Per chi se la fosse persa, si parte dalla polemica social scoppiata di recente in merito al reality show di Alfonso: “Spero che tutti i fan non solo di Beatrice ma della onestà intellettuale, vi boicottino martedì in modo che lo share vada ancora più giù.. Basta vigliaccate“, è stato uno dei tanti ...