“Ho rischiato mi portassero via metà viso” Paola Ferrari parla del suo tumore

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La giornalistaha raccontato del suoal, ospitata da Monica Setta per la prossima puntata di Storie di donne al bivio, in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2.ha annunciato che dovrà operarsi ancora una volta, stavolta per rimuovere un altro carcinoma del. La giornalista, che ha già subito un intervento per un precedenteal, ha annunciato che verrà operata tra qualche giorno, e domenica tornerà per condurre il suo programma 90° minuto. “Hoche mivia mezzo. Sono stati bravissimi nel curarmi”, ha dichiarato la giornalista,ndo dell’operazione chirurgica che ha subito un anno fa per il ...