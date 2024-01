Highlights e gol Bayern Monaco-Union Berlino 1-0 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la. La partita, recupero della tredicesima giornata, viene decisa da un gol di Guerreiro, che porta a -4 dalla vetta la formazione bavarese, risolvendo un incontro scorbutico, spezzettato e nervoso, come testimonia anche la rissa tra Sané e l’allenatore avversario Bjelica nel secondo tempo. Di seguito ecco allora le immagini salienti. SportFace.

Benevento ha la meglio sulla Casertana per un solo gol. Decisivo il colpo di testa di Berra al minuto 80, con Curci che poco dopo non trova la rete ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Gambia-Camerun 2-3, match valido per la Coppa d’Africa 2024 . Partita pazza in cui succede tutto nella ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Angola-Burkina Faso 2-0, match valido per la Coppa d’Africa 2024 . Grande gioia per le Antilopi nere, che con ... (sportface)

I biancoverdi perdono per espulsione il fantasista ex Inter, Patacchini, e non riescono più a reagire contro la capolista del campionato ...Video/ Guinea Senegal (0-2) gol e highlights. I campioni in carica chiudono il girone a punteggio pieno, al secondo posto il Camerun ...Bayern Monaco – Union Berlino: ecco highlights e gol della sfida valevole per il recupero della tredicesima giornata di Bundesliga Si è appena conclusa la sfida di recupero della tredicesima giornata ...