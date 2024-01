Hackett per sempre Accordo prolungato | in Virtus fino al 2026

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Danielvestirà la maglia dellaal 30 giugno del. Ieri il club bianconero ha ufficializzato come il contratto che lega il play italostatunitense con la V nera sia statoe rimodulatoa quella data non nascondendo una dose importante di soddisfazione da ambo le parti. "Felice e orgoglioso di continuare a vestire i colori dellaper altre due stagioni – è la breve dichiarazione del giocatore riportata dalla società – e continuare a lottare insieme ai miei compagni e a tutti i nostri tifosi". Siccome l’aritmetica non è un’opinione, alla scadenza di questo contrattoandrà verso le 39 candeline e vista l’età non è escluso che questa sia la conclusione della sua carriera o che, comunque, non decida ...

In addition to the seldom-used charge of seditious conspiracy, the four — Roberto Minuta, Joseph Hackett, David Moerschel and Edward Vallejo — were convicted of obstruction of an official proceeding ...'Sono felice ed orgoglioso'.BOLOGNA (ITALPRESS) - Daniel Hackett e la Virtus Pallacanestro Bologna insieme fino al 30 giugno 2026. Lo ha reso noto ...Bologna, 23 gen. - (Adnkronos) - La Virtus Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto di Daniel Hackett fino al 2026. Il 36enne playmaker è arrivato alla Virtus Bologna nell'estate del 2022 dopo a ...