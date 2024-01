Guerra ultime notizie Casa Bianca | 3 missili Houthi contro 2 navi in Mar Rosso Russia chiede riunione Consiglio sicurezza Onu per aereo abbattuto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con l’82% delle schede scrutinate nelle primarie presidenziali repubblicane nel New Hampshire, Donald Trump guida con uno scarto a due cifre: 54,6%il 43,5% di Nikki Haley. Per ora i due candidati ricevono rispettivamente 11 e 8 delegati, ne restano altri 3 da assegnare alla fine dello scrutinio. Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen rassicura il primo ministro ucraino Denys Shmyhal sul fatto che l’amministrazione Biden è impegnata ad assicurarsi i fondi per aiutare Kiev

Della guerra in Yemen non si è parlato per anni ... giocando su quel surplus di produzione e sulle parziali rilocalizzazioni produttive avvenute negli ultimi anni. Per farlo serve però spazio e in ...Nella guerra del clan Delon ognuno ritiene di voler proteggere il ... accusata di volerlo riportare in Svizzera solo per evitare di sborsare troppe tasse sull'eredità. Quest'ultima accusa a sua volta ...La Nato ha dato il via a Steadfast Defender 24, la più grande esercitazione militare dai tempi della Guerra Fredda, con una nave da guerra Usa che è salpata verso le coste europee. Circa 90.000 ...