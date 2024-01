Guerra ucraina | la nuova arma anti droni russi | ecco l' AD Counter FPV che blocca le comunicazioni radio

Si apre una delle tante settimane decisive che poi decisive non sono state, visto a che punto siamo. La vicenda di Acciaierie d’Italia è sospesa, in ... (noinotizie)

"Ha una soluzione? Devo conoscerla" "Trump? Lo invito a Kiev se sa come ferma re la guerra in 24 ore". E' quanto ha detto il presidente ucraino in ... (sbircialanotizia)

«I sistemi di difesa aerea nell?Oblast di Leningrado posizionati per difendersi dalla Nato e non dagli attacchi dei droni lanciati dall? ucraina ». La ... (ilmessaggero)

La guerra in Ucraina può essere considerata come la prima, vera guerra open-source della storia. Questa sua caratteristica ha un doppio significato: ... (formiche)

L’Ucraina si è dotata di una nuova arma, l'AD Counter FPV, per rafforzare le difese nella guerra in corso con la Russia. Lo ha annunciato martedì Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino e ...Quindi "è essenziale sviluppare una visione di come finirà la guerra". Il partito di Matteo Salvini ricorda poi come "i numerosi sforzi della comunità internazionale nei confronti del popolo ucraino ...“La guerra stessa è una negazione dell’umanità ... con uno sguardo speciale in Terrasanta e uno particolare alla martoriata ucraina. “Sabato prossimo 27 gennaio – ha detto Papa Francesco - si celebra ...