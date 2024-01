Guerra in Ucraina | Patuanelli | “Il Movimento 5 stelle chiederà di sottoscrivere l’odg della Lega e voterà a favore”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Chiederemo di poterdel senatore Romeo e voteremo a“. Lo annuncia ad Affaritaliani.it il capogruppo al Senato del, Stefano, intervenendo sull’ordine del giorno presentato dal capogruppoa Palazzo Madama Massimiliano Romeo, anticipato dal Fatto quotidiano, che chiede un impegno diplomatico del governo italiano per perseguire una rapida soluzionetrae Russia. “Ne condividiamo totalmente le premesse e anche se il dispositivo d’impegno al Governo non accenna al necessario stop alla fornitura di armi, riteniamo sia implicito proprio dalla lettura delle premesse”, sottolinea. Il testo ...

