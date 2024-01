Guerra in Medio Oriente | QatarEnergy | gli attacchi nel Mar Rosso potrebbero ritardare le consegne di gas naturale liquefatto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le spedizioni di gas(Gnl) in partenza dal Qatarsubire ritardi a causa dei preoccupanti sviluppi dellanel Marcollegata al conflitto in corso nella striscia di Gaza. L’allarme arriva dal colosso statale. “Gli sviluppi in corso nella regione del Marinfluire sulla programmazione di alcune spedizioni, che prenderanno rotte alternative”, si legge in una nota diramata oggi dalla società e citata dal quotidiano locale Peninsula. L’azienda ha comunque voluto assicurare che, al di là dei possibili ritardi, non interromperà le. “La produzione di gasin Qatar continua ininterrotta e così il nostro impegno nel ...

