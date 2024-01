Guerra in Israele | Meloni | Due popoli due Stati è la via giusta | ma riconoscimento sia reciproco

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "C'è un'ambiguità diffusa in Occidente che in Medio Oriente diventa rifiuto a riconoscere lo Stato died è il principale ostacolo alla soluzione dei duedue. L'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a un suo Stato indipendente, economicamente prospero. E' una soluzione, necessaria, nell'interesse dei palestinesi e anche di. Pertanto non condivido le posizioni del Primo Ministro d'. D'altro canto però spero che si convenga sul fatto che ilnon può avvvenire unilateralmente. Gli interlocutrori didevono ricvobnoscere il diritto diad esistere e del diritto dei suoi cittadini a vivere in pace e sicurezza" ...

L'analisi del colonnello riservista Gabi Siboni, membro senior del Jerusalem Institute for Strategy and Security Hamas si sta in debole ndo, le Forze ... (sbircialanotizia)

Ma per raggiungere l'obiettivo che si è posto il gabinetto di guerra di Israele di ''distruggere Hamas'', che per gli israeliani è considerato ''l'unico modo per preservare la nostra esistenza'', ci ...Question time alla Camera sulle politiche del governo. “Privatizzazioni, non svendiamo. Lontani anni luce da regali miliardari” ...Quando rompe il suo tradizionale riserbo è perché qualcosa di eccezionale sta accadendo. Come in questi mesi di guerra a Gaza e di tormento per Israele. Testimone d’accusa Scrive Uzi Baram, che fu tra ...