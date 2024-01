Guardia di Finanza individua 17 lavoratori in nero

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hannoto presso vari esercizi commerciali 17“in” e 3 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali. In tale contesto sono stati verbalizzati 8 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine irregolare e, in un caso specifico, è stato richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa. Il sommerso pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale ...