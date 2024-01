Gualtieri vuole far diventare anche Roma una città con le macchine a 30km h

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) «L'obiettivo è trasformare in zona 30 chilometri orari il 70% delle strade dientro la fine della consiliatura». L'annuncio del sindaco della Capitale Roberto, nel bel mezzo dell'evento con cui a novembre ha celebrato il secondo anno di mandato, ha lasciato di stucco più di qualcuno seduto in platea all'Auditorium Parco della Musica. Considerando infatti solo la cosiddetta Grande viabilità (ovvero quella di competenza comunale) che comprende 599 arterie, mentre infinitamente di più sono quelle municipali, il target è parso quantomeno astratto. A quale ambito fa riferimento il primo cittadino? A quali e quante zone o quartieri? Non a caso qualche giorno prima l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè aveva circoscritto il campo. «Sono favorevole - disse il delegato durante un incontro a Garbatella - a istituire delle zone 30 ...