Grottaglie | stasera “L’anatra all’arancia” Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli domani a San Severo poi due serate a Foggia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal teatro pubblico pugliese: ?????? ????????? ? ???????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ?????????? “?’?????? ???’???????”: ??????????, ??? ?????? ? ??????è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. Per maggiori informazioni e biglietti https://bit.ly/4b5nzjQ 24 gennaio – ore 20.30 Teatro Monticello, Comune di25 gennaio – ore 21 Teatro Giuseppe Verdi, San ...