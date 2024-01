Greta Rossetti fa una rivelazione spiazzante su Mirko Brunetti | cosa le ha detto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha rivelato chele hauna frase sospetta a bassa voce durante il confronto nella puntata del Grande Fratello di martedì 23 gennaio 2024, così ha riferito ad alcuni inquilini ciò che ha capito dalle sue ultime parole, rimanendo però in parte dubbiosa in merito asi riferisse il suo ex fidanzato.le avrà mai? I due sembrano essersi riappacificati non avendocela più con l’altro. Grande Fratello:e lasudurante e dopo la puntata del Grande Fratello del 23 gennaio 2024 ha riflettuto su ciò che le ha...

Giorno dopo giorno, infatti, Greta - in punta di piedi - si è fatta ben volere. Tuttavia, è un gran peccato che la Rossetti non colga questa opportunità per esporsi del tutto. Così, anche quando ...Arriva poi un faccia a faccia con Greta Rossetti, anch’essa ex fidanzata di Mirko. La ragazza rivela di come questa sua esperienza nella casa le stia facendo bene: “Sto lavorando tanto, sto partendo ...Mirko Brunetti ieri sera è entrato nella casa del GF dove ha incontrato Perla, la sua ex fidanzata. Ecco cosa è successo.