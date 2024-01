Graziella Braccialini archivia VicenzaOro con un positivo bilancio

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – . La prima fiera orafa del nuovo anno, punto di riferimento internazionale per il mondo del gioiello, ha permesso all’azienda aretina di registrare ottime indicazioni in termini di sviluppo della rete distributiva e di consolidamento delle relazioni con i buyers di ogni continente a cui sono state presentate le nuove collezioni e i nuovi progetti. I cinque giorni dell’evento hanno offerto occasioni di incontro e di confronto con operatori di diversi mercati dall’Estremo Oriente al Nord America che hanno fatto visita allo stand allestito nel padiglione principale e che hanno confermato il momento di dinamismo vissuto dal comparto dopo le buone performance registrate nel 2023. L’ultimo anno del settore “Gold” diera stato dedicato alla redazione del Piano Industriale 2023-2027 per definire gli obiettivi ...