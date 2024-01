Grande Fratello | Stefano Miele deluso da Greta Rossetti | “Lei dice che non vuole essere coinvolta nel triangolo ma poi…”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Negli ultimi giornie Perla Vatiero, concorrenti del, sono state protagoniste di uno scontro con: alcune parole dello stilista rivolte all’ex tentatrice, infatti, l’hanno gettata nello sconforto e hanno fatto storcere il naso anche a Perla, la quale lo ha accusato di non avere tatto, facendo battute sull’intimità di una ragazza giovane. Proprio di questo si è parlato nel corso della trentaduesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, e ancora una voltaha dato man forte a Perla, ribadendo di essersi sentita imbarazzata dalle parole del coinquilino. Una volta terminata la puntata,si è ritrovato a commentare quanto accaduto durante la diretta con Beatrice ...

La trentaduesima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata particolarmente ricca di emozioni per Perla Vatiero : la ... (isaechia)

Come in ogni post puntata che si rispetti, anche questa volta la Notte è stata particolarmente Agitata nella casa del Grande Fratello . Vittorio e ... (gossipnews.tv)

Fiordaliso , ieri sera al GF, è stata nominata da Massimiliano Varrese e per la cantante questa scelta ha uno scopo ben preciso: ecco quale! (comingsoon)

Ancora momenti meravigliosi per Garibaldi al Grande Fratello . Nella mattinata del 24 gennaio, ore dopo la puntata in diretta che gli ha permesso di ... (caffeinamagazine)

Inizialmente Federico Massaro era piaciuto e soprattutto a Vittorio Menozzi nello spiato appartamento di Cinecittà. Era quasi nato un fandom per ... (tuttivip)

Parliamo di Ascolti . Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 32esima puntata è stato svelato l’esito del televoto ... ()

Nella casa del Grande Fratello continuano ad inanellarsi discussioni e botta e risposta tra i concorrenti. L'ultimo in ordine di tempo è andato in onda durante la diretta di martedì 23 gennaio 2024, ...Al Grande Fratello scoppia la bufera intorno a Federico Massaro. Nella puntata di ieri martedì 23 gennaio 2024 il modello è finito in nomination insieme a Fiordaliso, Perla, Monia, Sergio e Stefano, ...Giuseppe Garibaldi continua ad essere uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello. Tra i personaggi più amati, apprezzati e acclamati dentro la casa, da oltre tre mesi finisce al centro delle ...