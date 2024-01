“Grande Fratello” | salta la puntata di giovedì | il motivo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) News Tv. Nuovo cambio di programma per il: durante ladi ieri, martedì 23 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che laprevista per domani, 25 gennaio 2024, salterà. Il conduttore del reality show non ha spiegato ildi questo ennesimo cambio di programma ma al pubblico a casa sembra essere chiaro. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Enrico Mentana, il lieto annuncio nel giorno del suo compleanno Leggi anche: “L’Eredità”, la confessione del campione Daniele: come ha indovinato la ghigliottina “”,ladi25 gennaio 2024 Tra tutti i programmi di Mediaset, il...