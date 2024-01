Grande Fratello | Monia La Ferrera delusa da Massimiliano Varrese scoppia in lacrime dopo la diretta | “Mi spiace che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non solo Beatrice Luzzi vs Perla Vatiero. Nel corso della nuova puntata delandata in onda ieri sera ha tenuto banco anche un confronto fraLa. Durante laè emerso che nella vita dipotrebbe esserci un uomo, tale Giovanni, un amico che la giovane siciliana reputa importante e speciale., chiamato in causa, ha dichiarato di aver capito che questa storia fosse giunta al termine prima che la donna, con la quale nel corso delle settimane si era avvicinato, varcasse la Casa di Cinecittà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Invitati ad andare in Mistery dal conduttore,hanno parlato del loro ...