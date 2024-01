Grande Fratello | Letizia fa una confessione a Perla ma viene censurata

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)vive un momento di sconforto: ecco la suamain questa giornata sta vivendo un momento di crisi. La giovane gieffina dopo aver pianto in bagno si sfoga con la Fiordaliso e successivamente cone Paolo. La fotografa è rimasta delusa dall’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi e non riesce a capire cosa sta accadendo. Leggi anche –>Mad in Italy arriva in TV. Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross La: poitra le lacrime confessa ail confronto avuto con zia Fiordaliso in ...