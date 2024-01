Grande Fratello | i nominati di martedì 23 gennaio Quando va in onda la prossima puntata

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Qualche sorpresa, alcune polemiche e nuoveon: questo è successo nelladeldel 23, andata ineccezionalmente disera perché lunedì 22a caratterizzare il palinsesto di Canale 5 era stata la finale di Supercoppa Italiana, vinta dall'Inter per 1-0 sul Napoli. Ladelandrà inlunedì 29e non più giovedì 25 come era inizialmente previsto. Giovedì 25andrà inTerra Amara. Da settimanavengono ripristinati i due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì sera. I tre ...

Il Grande Fratello arriva alla trentaduesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, eccezionalmente di martedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per ...Questo, per Giuseppe, non è un giorno come tutti gli altri. In occasione del suo compleanno, infatti, il Grande Fratello ha deciso di organizzare per lui una splendida e inaspettata sorpresa che ...Marco Maddaloni è stato tra i protagonisti della trentaduesima puntata del "Grande Fratello", in onda martedì 23 gennaio. L'ex campione di judo, infatti, nei giorni scorsi ha raccontato nella sua ...