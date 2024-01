Grande Fratello | famosa conduttrice tv difende Beatrice Luzzi e critica Perla Vatiero | “Ragazzina che dà messaggi pessimi”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo Massimiliano Varrese e Anita Olivieri,ha trovato una nuova, tosta, determinata antagonista nella Casa del. L’ex protagonista di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, è stata (in)discussa protagonista della puntata andata in onda ieri sera. Ladopo aver discusso con Stefano Miele, ha avuto un confronto piuttosto acceso con l’attrice romana. Un botta e risposta iniziato in salotto e continuato in Super Led dove non se le sono mandate a dire. Pomo della discordia: le faccene dimestiche.ha raccontato che la mora gieffina è poco incline a collaborare nella Casa. Inoltre l’ha accusata di avere un atteggiamento prepotente, da “capa”. “Hai dei modi da ...