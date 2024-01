Grande Fratello 2023 | le reazioni social alla puntata del 23 gennaio | i meme e i tweet più belli

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “Se t’amo t’amo“ è diventata virale su tutti ie non poteva assolutamente mancare nella nuovadel. Una pagina di leggerezza che la mitica Rosannaha voluto regalare a tutti gli spettatori di Canale 5, tra un siparietto e l’altro. Durante ladel 232024, infatti, è successo di tutto nella Casa più spiata d’Italia: dal faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Perla al triangolo Perla-Mirko-Greta. Non sono mancate ...