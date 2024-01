Gran Sasso | incontro tra FI Abruzzo e il Ministro dell' Ambiente per discutere i nuovi vincoli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “IlPichetto Fratin ha preso l’impegno di organizzare a breve ulteriori incontri al Ministero per monitorare l’applicazione del provvedimento e le soluzioni per garantire l’adeguato sviluppo’area territoriale interessata senza ledere i legittimi interessie popolazioni ee amministrazioni interessate.” Lo ha dichiarato il vice Presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, al termineavuto oggi a Roma con il, Gilberto Pichetto Fratin. Santangelo ha anche espresso gratitudine al Presidentea Commissione Affari Costituzionali, on. Nazario Pagano “per la rapidità con la quale ha organizzato questo primo ...