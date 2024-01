Governo | Conte a Meloni | “Lei è un re Mida al contrario Tutto quello che tocca distrugge”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “La più grande truffa del secolo è il programma farlocco presentato agli elettori, lei va in Europa e torna con l’Italia in ginocchio, voleva aiutare i pensionati e stiamo peggio, voleva i blocchi navali e siamo al record di sbarchi, patriota com’è ora cede quote di Poste e Ferrovie. Lei cos’è? Un real? Luicheva si trasformava in oro, leiche”. È quanto ha detto il presidente M5S, Giuseppe, in sede di replica all’interrogazione, nell’aula della Camera, rivolta alla premier Giorgiasulle iniziative per modificare l’accordo sulla riforma del patto di stabilità.alla Camera: “Ha illuso gli italiani dicendo ...