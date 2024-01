Gli obiettivi Ue di riciclo del Pet | la sfida italiana e il ruolo di Coripet

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% entro il 2029 A meno di due anni daglieuropei imposti dalla Direttiva Sup (Single Use Plastic), ladei prossimi mesi sarà sempre più l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali. Sono due

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva Sup (Single Use Plastic), la sfida dei prossimi mesi ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva Sup (Single Use Plastic), la sfida dei prossimi mesi ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – A meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva Sup (Single Use Plastic), la sfida dei prossimi mesi ... (calcioweb.eu)

Adesso, a crescere sono: gli obiettivi, i dipendenti ed il fatturato, infatti i 230 dipendenti di #T4U si uniscono agli oltre 600 già presenti in Betacom. L'obiettivo, tanto ambizioso quanto concreto, ...Il Premio nazionale "Paolo Borsellino" rende omaggio alle vittime della Shoah e dei totalitarismi con un ricco calendario di eventi in programma in Abruzzo in occasione della Giornata della Memoria ce ...Quali sono gli obiettivi futuri dell’ANSMM Anche il vicepresidente dell’ANSMM, Renato Scattarella, ribadisce l’importanza dell’incontro di domani in Senato, sottolineando ancora una volta gli ...