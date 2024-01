Gli archeologi in trasferta Ravenna indaga il Sudamerica | Chi ha popolato il Brasile?

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si concentra sull’America del sud uno dei nuovi filoni di ricerca varati dal Bones Lab del dipartimento dia della sedete dell’Università di Bologna. Nei mesi scorsi un’equipe del laboratorio, in collaborazione con l’Università di Chapecó e con altri istituti di ricercani, ha fatto alcuni sopralluoghi nello stato brasiliano di Santa Catarina, nell’estremo sud del paese, per rispondere a una domanda solo all’apparenza semplice: come è avvenuto il primo popolamento del? "A differenza delle nostre ricerche sul paleolitico europeo – spiega il direttore del Bones Lab Stefano Benazzi – inci troviamo a studiare restici potenzialmente recentissimi: gli strati più superficiali potrebbero spingersi fino ad appena 500 anni fa. Ma ...